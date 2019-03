Potrebbe essere una bellissima partita Cagliari-Fiorentina, l'anticipo di venerdì della nostra Serie A. Perchè il Cagliari di casa lo abbiamo visto contro l'Inter di che pasta è, davanti ai suoi tifosi si trasforma e basta guardarne il suo curriculum: tredici gare, cinque vittorie e sei pareggi. Contro i viola di Pioli non ci sarà niente di facile, basti dire che contro la Lazio hanno recuperato un punto che all'intervallo sembrava tostissimo da guadagnarsi. Io vado per la doppia in combo 1X/under 3,5.



Bundesliga. Questa sembra una sfida con pochi patemi. Il Monchengladbach è quarto in classifica, vincendo in trasferta con il Mainz dovrebbe aver chiuso un periodo orribile (un punto in quattro partite) ed essere tornato ai suoi ritmi di navigazione. Il Friburgo quando va in casa delle prime sembra portare via poco.



Via con la Liga. Real Sociedad-Levante non è uno splendore ma qualcosa è. I baschi si battono a cinque punti da chi vuole l'Europa League, gli ospiti cinque punti sopra le acque limacciose lì in basso. Ma se si dà un'occhio alla forma delle due contendenti si può andare su una combo possibile, ovvero la 1X/over 1,5.



In Primeira Liga, Portogallo, Sporting Lisbona-Santa Clara è quella che si chiama una chiusura di quaterna, buona per chi non si accontentasse del terno, per alzare un po' il gruzzolo. I biancoverdi in casa sono una sicurezza, nessuno fila meglio di loro.



I CONSIGLI PER VENERDI': Cagliari-Fiorentina 1X/under 3,5 (quota 2,05)



Borussia Monchengladbach-Friburgo 1 (1,60)



Real Sociedad-Levante 1X/over 1,5 (1,55)



Sporting Lisbona-Santa Clara 1 (1,26).



Il terno vale 6,40 volte la posta.