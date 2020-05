Ma il tasso di difficoltà di un risultato esatto, va da sé, è molto alto. Comunque questo c'è e questo ci mangiamo. Anche perché la partita è tra grandi squadre (e città importanti).Per esempi recenti solo gli ultimi scontri diretti sono stati in Coppa di Germania e in Zweite Liga, prima Stoccarda e Amburgo si erano affrontate in Bundesliga (scorrendo fino ad un'altra partita di Coppa, nel 2011). Comunque è chiaro che siamo di fronte a club che valgono il livello più importante del calcio tedesco. E lo stanno dimostrando lottando per la risalita.Un solo punto di vantaggio per gli ospiti, finora.Gli ospiti invece in trasferta hanno acciuffato 3 vittorie e 8 pareggi nello stesso numero di uscite. Ma Bielefeld, Hannover, Kiel e Darmstadt hanno saputo fare meglio.Perché scelgo il 2-1 per lo Stoccarda? Perchè nelle ultime 6 volte che questo scontro diretto si è giocato nel Mercedes Benz Stadium lo si è visto uscire per ben 3 volte. Anche se la prima delle 6 era un ottavo di Coppa.Ricordo che la promozione diretta sarà soltanto per la coppia di testa e lo Stoccarda dovrebbe spareggiare con la terzultima di Bundesliga (in questo momento sarebbe il Dusseldof) per salire. Non ce n'è: battere l'Amburgo in questa "finale" è d'obbligo.