All'Olimpico di Roma arriva un Parma che, al di là del risultato che ottiene (ha perso le ultime tre, vinta una e pareggiata una) gioca bene ed è pieno così di calciatori decisivi. A cominciare da...Sono tanti credetemi, il Parma di D'Aversa post-lockdown l'ho visto sempre. E giocare bene quasi sempre. Per esempio contro l'Inter, una sconfitta orripilante per come è maturata, due reti nel finale scese dal cielo (che in quel momento il Cielo era nerazzurro...).E se Fonseca al momento ha in mano una squadra scombiccherata a quel modo (che se migliora perde 2 a 1...), il Parma può far saltare il banco con due giocate. Per me, la sorpresa cicciona della serata è tutta qui.Ma non è finita, oggi faccio cose in grande.E lo stesso dicasi del gol tra Bologna e Sassuolo, che segnano e subiscono come se fosse quello il giochetto finale.Quasi un raddoppio per il tutto invece potrebbe arrivare dall'over di Torino-Brescia. I lombardi si sono dati una svegliata e d'ora in poi andranno in campo per vincerle tutte sapendo perfettamente che erano praticamente già in Serie B e tutto è cambiato con la capocciata di un ragazzino, Papetti.Il Toro non può star lì a fare di conto e dovrà caricare, prevedo una partita apertissima, nessuno può difendere alcunchè.Se abbiamo capito quella, abbiamo capito tanto. E la quota della quaterna qui sotto è un sorriso allo specchio. Cippino e via.La quaterna vale 22,3 volte la posta