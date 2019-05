Saremo la Nazionale che inaugura il Mondiale Under 20 di Polonia. Senza Zaniolo Kean e Tonali (saranno protagonisti bell'Europeo Under 21 di Italia-San Marino, in partenza il 16 giugno) ma con tanta voglia di replicare l'ottimo risultato di due anni fa, quando fummo terzi. Pinamonti ed Esposito potrebbero essere le nostre stelle. L'inizio nel girone a quattro è contro lo spinoso Messico, io vado senza indugio sulla doppia azzurra. Esattamente come mi faccio abbagliare dalla doppia dei padroni di casa che scendono in campo da sfavoriti contro la Colombia. Due doppie per far partire bene la competizione (andrà avanti fino al 15 giugno).



Partita più bella del giorno senza dubbio la finale di Coppa di Serbia nel mitico Marakana di Belgrado. Tocca a Stella Rossa e Partizan, vecchie ruggini ed agonismo a mille quando si giocano il derby. Il Marakana è la tana dei biancorossi, il Partizan dovrà fare un miracolo anche se nel campionato vinto dalla Stella Rossa le tre partite giocate sono terminate 1-1, 1-1 e poi 2-1 (nella fase finale del torneo). Marakana uguale vittoria, le ultime nove hanno detto questo, la striscia si ferma proprio all'1-1 contro il Partizan.



Andata di playoff-retrocessione in Bundesliga tra Stoccarda e Union Berlino. Al di là del fatto che il cambio di panchina ha fatto vedere uno Stoccarda diverso nei tempi più recenti, va detto che in questa sfida che mette a contatto le deboli del massimo torneo tedesco (Stoccarda) e le forti della Bundesliga 2 (Union Berlino) la spuntano otto volte su dieci i primi.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Messico-Italia under 20 X2 (quota 1,31) Polonia-Colombia under 20 1X (1,62)



Stella Rossa-Partizan 1 (1,98)



Stoccarda-Union Berlino 1 (1,91)





La quaterna vale 8,02 volte la posta