Sono cinque uscite che il Cagliari non perde con il Toro. E due che vince. Strano no? Con i sardi che hanno trovato il freno a mano innestato; si sono praticamente fermati, nel torneo in corso. E la faccia di EDF diceva molto, al gol di Muriel. Un punto nelle ultime dieci, compresa Atalanta-Cagliari di Coppa Italia. Ora basta.Crotone e Parma stanno messe peggio ma la terza squadra potrebbe essere Cagliari o Torino? Auguriamo tutto il bene possibile ma se giocano così... Comunque i granata sono reduci da una brutta brutta brutta partita contro il Genoa. Pareggiata niente a niente.. Chissà quanti "neutrali" guarderanno questo match per scoprire chi è. Vi ripeto quello che vi dico da tanto tanto tempo: un ottimo allenatore. Lo conobbi personalmente in una tournee della under 19 azzurra, triangolare a Punta dell'Este con Uruguay e Argentina (gente come Riquelme, Samuel, Cambiasso e Aimar!).A Firenze non pensate di vedere uno Spezia a pancia piena. Giocano bene e lo fanno sempre.Il gol è la matrice della partita francese che mi sono andato a scegliere. InSette delle ultime otto - compresa la Coppa nazionale - si sono concluse con reti da una parte e dall'altra. E se togliamo il grande pareggio in casa del Lilla, il Brest resta su quattro opzioni gol. Fiducia, grande fiducia.(quota 2,78)(2,98)(1,65)