Oggi ci si diverte, come finisca finisca, con un quotone che nulla ha di umano. Praticamente superstratosferico.. Con le controindicazioni note a tutti (ovvero chi gioca chi non gioca quanti restano a casa ecc ecc). Ma ogni singola quota sembra avere una vita propria. Svisceriamo.e, se vogliamo, anche ai tre gol di tre giorni fa di Sarri contro l'Empoli. Gli zero a zero piatti e senza svolazzi in questo momento sono decisamente usciti dal panorama, si gioca ad andare in porta. E queste due motivi per andare a fare male alla porta altrui ne hanno e sanno benissimo come arrivarci. Con Simone Inzaghi, poi. Che conosce tutto dell'una e dell'altra. All'andata vinse Sarri 3-1 e successe la qualunque in campo. Si potrebbe ribaltare un risultato simile?Questi non sono tre punti come tutti gli altri. Momento non bello per entrambe, perdere questa sarebbe entrare nel tunnel del vento e chissà mai come uscirne. Vincere questa non solo aumenterebbe le distanze con la diretta concorrente (e magari qualche altra) ma ridarebbe carica ad ambienti che certo non saranno contenti di giocare le prossime con un manipolo di spettatori ridotto all'osso.Al di là del lavoro quasi tutto sbagliato da Chiffi, il Milan visto con la Roma ha detto a chiare lettere che lo scudetto se lo vuol giocare fino alla fine. E se le riserve sono quelle, figuriamoci i titolari. Il Venezia ha saputo mettere i bastoni tra le ruote anche a squadre di peso (Fiorentina, Roma) e quando ha perso al Penzo ha comunque sempre fatto la sua buona figura., basta scartarlo.. Una cascata di diamanti, direbbe 007 alias James Bond. Tra due squadre che sembrano fatte apposta per segnarne e segnarne tanti all'avversario. La quota del gol al primo tempo è, come la vogliamo definire, piramidale. E il cippino va proprio li', anche giustamente direi.. Sheva ha bisogno come dell'aria che respira di questi tre punti, presi i quali si potrebbe intervenire sul mercato molto meglio e più facilmente che se questi punti non arrivassero. I rossoblù hanno un solo risultato da far uscire dalle botole di Marassi. Oggi Genova comanda, deve comandare. E se sbaglia almeno un piede è bello che andato.Ps Cippini accorrete, è la vostra giornata.Inter-Lazio gol (quota 1,68)Roma-Juventus over 2,5 (1,85)Venezia-Milan 2 (1,52)Empoli-Sassuolo gol I tempo (3,15)Genoa-Spezia 1 (2,05)