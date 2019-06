Si ricomincia con gli azzurri Under 20 e con il Mondiale. Il quarto di finale ci mette di fronte il Mali, che ha appena rimandato a casa gli argentini, non la terza media A. Ma noi ci stiamo ottimamente comportando e potremmo far di conto (a nostro favore) con il fatto che gli africani dovrebbero essere ben più stanchi, dopo i tempi supplementari. La vittoria di Pinamonti e compagnia ci sta. E si tifa.



Passiamo alle qualificazioni dell'Europeo dei grandi. Tre le scelte. La vittoria della Danimarca contro la capolista Irlanda? Perchè no, i danesi arrivano da una spettacolare rimonta in Svizzera, dallo 0-3 al 3-3. Gli irlandesi hanno fatto bingo con due vittorie per 1-0 con Gibilterra e Georgia, non con i Campioni del Mondo.



Procediamo con due "gol". Lituania-Lussemburgo e Ucraina-Serbia sono il massimo della differenza. Ma se diamo un'occhiata in profondità vediamo che i lussemburghesi non sono più il materasso dei materassi. E quindi potrebbero tranquillamente andare a segno. Ucraina-Serbia dovrebbe risultare il match più interessante della giornata. Per il gioco che si vedrà, intendo. Sottolineo, per chi non lo sapesse, che queste ultime due partite fanno parte dello stesso gruppo, quello B.



I CONSIGLI PER VENERDÌ:



Under 20 Italia-Mali 1 (quota 2,30)



Danimarca-Irlanda 1 (1,59)



Lituania-Lussemburgo gol (2,04)



Ucraina-Serbia gol (2,07)



La quaterna vale 15,4 volte la posta.