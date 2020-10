Sabato zoppo di, non si disputerà per i motivi che ormai bloccano tanta vita e tanto sport. Si giocheranno la prima e l'ultima che erano previste nel cartellone italiano. La serata è pere sono punti pesantissimi per entrambe perché su quattro gare sono arrivate tre sconfitte, una addirittura a tavolino. E un pareggio per i giallorossi contro lache avrebbe potuto essere una vittoria e non lo è stata.. Ma le partite prendono sempre una piega diversa, soprattutto in questo pazzo momento non ci si capisce granché. Comunquecerca il successo e può acchiapparlo, contro la Signora le occasioni sono state gettate in serie. E i friulani, che però anon avrebbero dovuto perdere, vengono da uno stop casalingo terrificante.. Perché De Zerbi ha cominciato bene e la sua squadra sembra quella che aveva preso il volo lo scorso torneo. Molto molto bene. I calabresi hanno totalizzato due sconfitte e sei gol sulla schiena. Partenza falsa. E in questo caso portare via punti non è da eroi ma quasi. La quota non è bassa, è la sua.Non solo. Si può ancora andare avanti perché l'potrebbe collezionare la quarta vittoria contro ilche galleggia a metà. E l'1,78 che il betting ti offre non sembra nemmeno "accio", proprio no.non si affrontano tutti i giorni. Tv accesa, popcorn e patatine. Perché potrebbero anche giocarsela a scacchi ma io non ci credo proprio. Anche perché la sconfittona arrivata colobbliga il Pep ad andare dritto alla ricerca dei tre punti e non altro. Ma il Loco Bielsa sa che la belva ferita è ad un passo, puoi assestarle un colpo mortale. C'è un quotone che mi ha ipnotizzato, gol nel secondo tempo. Ovvero nel momento in cui tutto si deciderà. E la stanchezza fisica e mentale sfilaccerà le squadre. Mi fido.Bundesliga per noi.non sembra un match vero, al momento. Gli ospiti debbono ancora trovare la quadra e hanno cambiato tecnico (ora c'è Baum) per cercarla. Il Lipsia che si è visto può ripetere il cammino fatto l'anno scorso. Quattro punti in due partite, arriva un avversario che ha subito undici reti e un inferno di critiche. Fate voi.Udinese-Roma 2 (quota 1,67)Sassuolo-Crotone 1 (1,48)Everton-Brighton 1 (1,78)Leeds-Manchester City gol secondo tempo (2,70)Lipsia-Schalke 1/1 primo tempo/finale (1,68)