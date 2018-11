Belgio in casa significa quota supernana. E non c'è altra soluzione. L'Islanda sarà pure una nazionale che può difendersi a un qualche livello ma il Belgio è il Belgio. E questi tre punti validi per la Nations League se li prenderà senza alcun dubbio.



L'Austria ha la possibilità di sconfiggere una Bosnia con la pancia piena, sei punti sopra i biancorossi. Per cui la vittoria interna si può acciuffare senza un possibile rimpianto.



Sono otto più cinque: tredici gare in cui Lussemburgo e Bielorussia fanno uscire il no-gol. Se non è questa la volta per girare pagina allora non so cosa dire. La quota del 2,10 dell'opzione da me scelta è più che signorile. E ci porta verso la chiusura di un terno che non sembra male.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Belgio-Islanda 1 (quota 1,21)



Austria-Bosnia 1 (2,06)



Lussemburgo-Bielorussia gol (2,10)





Il terno vale 5,23 volte la posta