Speciale soprattutto per due piccole squadre inglesi che si giocano la finale dei play-off di League Two nientemeno che a. I loro tifosi si ricorderanno tutto di questa giornata. E io ho voluto onorarla.Ma si parte con. Nel primo caso potrebbe essere la partita più "magra" d'Europa e vado a spiegare il perché. Ilha la media più bassa originata dai gol visti nelle sue partite casalinghe: 1,67. Soltanto in due casi si è assistito agli over che tutti vorrebbero vedere quando vanno allo stadio, nel caso il Selhurst Park di Londra. Crystal-Palace-West Ham 2-1 e Crystal Palace-Liverpool 1-2 sono state le occasioni speciali cui si sono visti tre gol. Se no nisba. Chiaro che l'under non te lo regalino ma in un terno così alto si può infilare.. E anche nelle zone alte della classifica perché ci si gioca l'Europa. Al momento si parla di Europa League ma visto il pareggio del Siviglia, se ilracimolasse tre punti qui si avvicinerebbe e di molto agli andalusi. Da lì in poi si giocherebbe per la Champions! Non siamo di fronte a team che hanno ripreso bene la strada: 8 match, 4 da parte e 4 dall'altra e nemmeno una vittoria!!! Ma se il Getafe ha perso la prima e poi ha inanellato tutti pareggi, i baschi hanno fatto di peggio perdendo le ultime 3. Ora vedremo se è un problema di condizione fisica perché questa è veramente decisiva. E dietro alla Real c'è il Valencia a un punto.Torniamo alla finale di Wembley dove c'è il massimo equilibrio anche nelle quote. Da quando si è tornati in campo una sconfitta e un successo per il, una sconfitta e un successo (ai tempi supplementari) per. Quasi identiche. Quasi. Perchè erano le semifinali e il Northampton è stato capace di ribaltare lo 0-2 subito all'andata. Grande impresa con il Cheltenham. Potrebbe seguirne un'altra. Quella fondamentale.PS C'è il dio dei cestisti Shaquille O'Neal che farà il tifo per il Northampton. Qualcuno di così importante tra i tifosi avversari?Crystal Palace-Burnley under 2,5 (quota 1,50)Getafe-Real Sociedad 1 (2,57)Northampton-Exeter 1 (2,70)