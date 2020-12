Esagero. Tracimo. Mi innamoro del pronostico. E alla fine conto e viene fuori una sestina. Divertimento massimo se prendi. Ma anche se non prendi e hai investito il microcippino della giornata. Una sestina è una sestina, mica cavoli. Con il bonus che comporta.Saremo ancora in corsa dopo Cagliari-Inter? Io dico di sì perchè i sardi segneranno (l'Inter soltanto due volte in campionato, Genoa e Sassuolo, ed entrambe con lo Shakhtar in Europa NON ha preso gol) e di riffe o di raffe si arriverà al gol/over. Saranno pure stanchissimi i nerazzurri, anche di testa, ma questo è un bivio sposta la stagione da una parte o dall'altra.La Juve del Camp Nou si dirige a vaporetto su Marassi dove l'aspetta il Genoa. Squadra incostante, se in giornata può provare ad ostacolarti. Ma se il rivale è quello che addirittura in terra di Spagna ha fatto battere le mani ad Arthur beh allora ci sarà solo da argomentare le motivazioni alla fine.C'è Milan-Parma e per la capolista reduce da un successo anche in Europa League può essere una'altra crocetta da spuntare sul taccuino. Quando si vola ed ora si sta volando non può essere il Parma di Liverani ad aggrappartisi alle vele. Se non c'è Ibra se non c'è Kjaer ci sarà l'elemento che più ti spinge avanti: una sete di vittoria che ti fa sembrare un cammello. E se i ragazzi che spuntano sono come Hauge vuol dire che il tuo lavoro lo hai saputo fare di fino.Bologna-Roma è un altro crocevia per la Serie A. I giallorossi sono usciti imbufaliti dalla visione di Sassuolo-Benevento: hanno visto l'arbitro e il Var fare tutto quello che non avevano fatto Maresca e il Var contro i neroverdi, pochi giorni fa all'Olimpico. Scenderanno a Bologna con il killer-istinct delle migliori occasioni, l'Europa è servita per acuire la voglia dei tre punti. Il Bologna di Sinisa si metterà di traverso ma dovrà inventarsi salti mortali carpiati.Fuori dal nostro campionati c'è qualcosa. Per esempio in Ligue 1 con PSG-Lione, con gli assi parigini che hanno giocato al tirassegno contro il Basaksehir mettendo a posto l'alzo del mirino: paura. Ma anche il Lione è in momento top, andatevi a guardare il cammino, quattro vittorie in fila (nove gol fatti e tre subiti). Tutto chiama a gran voce l'overone.Mentre Fulham-Liverpool di Premier League, con i Rossi che sono andati a sgambettare in Danimarca per la Champions a prepararsi questa. Non scherziamo, quando il gioco si fa duro entra Klopp e fa rubamazzo. Il 2 primo tempo condito dal 2 finale con un filo di olio a crudo è la pietanza del giorno.Cagliari-Inter gol-over 2,5 (quota 1,90)Genoa-Juventus 2 (1,35)Milan-Parma 1 (1,33)Bologna-Roma 2 (2,05)PSG-Lione over 3,5 (2,10)Fulham-Liverpool 2/2 primo tempo/finale (1,90)