. Si avvicina la volata di campionato e - detto tra noi - gli azzurri potrebbero giocarsela con un filo di gas, visto che le differenze in campo saranno quelle che saranno. Sicuramente la Lituania - delle tre affrontate - è la meno preoccupante. E le forze tra i convocati saranno state gestite al meglio dal Mancio, che sa dove va a parare senza rischiare delusioni. Così, tra il lusco e il brusco, potrebbe palesarsi il quinto 2-0 consecutivo per i nostri, tranquillamente e serenamente. Senza fare nè farsi troppo male. La quota non è l'immenso ma il terno lo porta su. E come se lo porta su.Quota ancora più bassa. Ma sinceramente i più recenti Dzeko e Pjanic ci hanno detto la condizione fisica di una nazionale che è stata ben diversa da adesso. Contro i Campioni del Mondo in carica non so come e da che parte possano arrivare i punti per i padroni di casa.Chiusura con apertura. Nel senso cheè il primo match a disputarsi, alle 18. Lo stadio sarà quello di Yerevan. E qui la Romania si trova a rincorrere l'inattesa capolista Armenia a punteggio pieno (in coppia con la Germania). I romeni arrivano direttamente dalla piccola sconfitta proprio contro i tedeschi e non potranno stare lì a cincischiare. La partita è da vincere nonostante la forma scintillante e mai vista prima degli armeni. La quota? Dipende da come la si guarda: è un quotone se si pensa alla storia delle due nazionali, è piccola piccola se si rapporta alla classifica attuale del girone. Io mi fido di chi ha appena perso di misura, giocandosela fino alla fine, con i bianchi di Germania.Lituania-Italia risultato finale 0-2 (quota 5,30)Bosnia Erzegovina-Francia 2 (1,40)Armenia-Romania 2 (1,95)