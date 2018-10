Copa del Rey. Curiosamente si ripetono esattamente due partite che sono state giocate in Liga 2 pochissimo tempo fa. E cioè la prima l'8 ottobre (2-1 per i padroni di casa) e la seconda il 30 settembre (2-0 sempre per i "casalinghi"). La possibilità che si ripetano le due vittorie interne, per chi ha vinto l'altra volta cioè, sale fino a quasi sei volte la posta. E considerando che in quel caso i due successi furono assolutamente nitidi per come arrivati in campo è difficile non pensare che ci si possa ripetere.

I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Rayo Majadahonda-Gijon 1 (quota 3,10)

Almeria-Reus Deportiu 1 (1,91)

L'ambo vale 5,92 volte la posta