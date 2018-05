Kiev, 2018, finale di Champions League. Dicono che doveva essere Bayern-Roma. Perchè gli errori arbitrali a danno di tedeschi e italiani l'hanno fatta diventare Real Madrid-Liverpool. In effetti, mettete il Var in quelle quattro partite e poi ne riparliamo. Fatto sta che sarà Real Madrid-Liverpool.

Due dati curiosi da non sottovalutare. Primo: in semifinale le merengues hanno segnato quattro gol in totale ai bavaresi (sembra una pasticceria...) ma CR7 è rimasto a secco. Praticamente pazzesco. Difficile quindi pensare che anche questa volta il portoghese possa divertirsi di nuovo nel fare l'assist-man. Secondo: Salah e Manè, musulmani praticanti, sono direttamente coinvolti nel Ramadan, iniziato il 15 maggio e lungo un mese. E' stato valutato che un atleta che rispetti il Ramadan, niente cibo nè acqua dall'alba al tramonto, perda più o meno il 20%. Avranno pochissimo tempo per dissetarsi e mangiare un panino prima di andare in campo. Vedremo.

Al di là di tutto questo, il pronostico è bianco. Per dodicimila motivi. A noi manca spazio per le spiegazioni, oltre quelle già date. Impossibile comunque non dire che gli spazi per i mortiferi attaccanti rossi saranno chiusi a tavolino da Zidane. Ma Klopp non è un bambino e avrà previsto le contromisure.

Il Real viaggia verso la terza finale di fila, le ha vinte entrambe, una ai supplementari; il Liverpool ricorda le ultime due, una vinta (indimenticabile per noi Istanbul, ai rigori col Milan, purtroppo) e una persa (sempre col Milan). Ce n'è da indicare l'1 a 2.25.

PS Chi potesse giocare live tenesse da conto anche il gol di CR7, a una quota superiore alla pari potrebbe essere il colpetto di una serata che vale comunque. E sempre. Una serata da vivere in poltrona ma come se si stesse in campo.



