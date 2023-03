Calciomercato.com ha avuto la possibilità di visitare il Tottenham Hotspur Stadium, la casa del Tottenham avversario del Milan: struttura da 60mila posti fondata nel 2019 nel centro del Nord di Londra, zona popolata in maggioranza da tifosi del Tottenham. La particolarità sta nelle esperienze culinarie offerte dalla società prima, durante e dopo il match, con birrerie e fast food attivi in tutto il matchday. Chissà che i rossoneri non possano trarre ispirazione per il nuovo stadio, ancora solo un'idea in seno alla dirigenza di Via Aldo Rossi...