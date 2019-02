L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del big match che vedrà i bianconeri affrontare il Napoli dando un clamoroso indizio di mercato: "Paulo Dybala avrebbe bisogno di una nuova esperienza, magari il Napoli, con Carlo Ancelotti in panchina potrebbe essere davvero la soluzione ideale per la sua carriera. Per prenderlo servirebbero circa 130 milioni di euro! Fossi alla guida del club bianconero non mi lascerei sfuggire Koulibaly, farei di tutto per prenderlo".