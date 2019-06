L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli attacca senza metti termini la scelta della Juve di puntare su Maurizio Sarri: "Da tifoso speravo che questo fatto scellerato non avvenisse - dichiara a Radio Kiss Kiss -. Il Sarrismo era qualcosa di forte a Napoli, ma criticava la Juventus. Io ho la memoria, ricordo tutto ciò che ha detto e ha fatto. Ormai però i giochi sono fatti, bisogna mettere Sarri alla prova dei fatti. E' un allenatore indiscutibile, come qualità di gioco. Io non dimentico che fino a un mese fa diceva di stare benissimo in Premier, che non aveva intenzione di tornare in Italia. Nella mia testa, dunque, lo metterò alla prova. Mi auguro che comunichi da allenatore della Juve, non da Sarri. Spero che abbia lo stile giusto, anche quando ci sarà da ammettere che la squadra non ha fatto bene, e non trovare scuse come a Napoli. A me non dispiaceva il gioco di Allegri, ma ora ci sarà un gioco diverso. La Champions League è diventata una chimera".