Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, intervistato da Calcio Napoli 24 parla della situazione che si è creata in casa bianconera, con le dimissioni del Cda, compreso il presidente Andrea Agnelli: "Ieri pensavo che tutto fosse legato alle dimissioni, oggi credo che sia una presa di potere e una spinta all'addio. Faccio i complimenti a Ferrero, nuovo presidente. Credo che si potesse pensare ad una scelta transitoria con Arrivabene ma così non sarà. Allegri? Si era parlato di esonero, Agnelli aveva messo dei punti fermi, anche dopo la sconfitta in Champions League. La Juventus è rimasta in una situazione di stallo fino alle dichiarazioni di Agnelli. L'indagine la sta portando avanti la Procura ma la Juventus si è affidata ad una società esterna per l'analisi dei dati. La proprietà è preoccupata dall'esito delle indagini. Il sogno della Superlega resterà tale. Alto ruolo Agnelli? Potrebbe ricoprire un altro ruolo, anche se potrebbe vivere di rendita. Andrea Agnelli ha vinto ma ha anche spaccato le Juventus con l'acquisto di Ronaldo. C'è stato un cambiamento nel suo modus operandi. Se Allegri sarà concentrato e i calciatori torneranno ad essere quelli di sempre, la Juventus sarà temibile per lo scudetto anche se il Napoli, continuando così, potrebbe vincere".