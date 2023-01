Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Radio Anch'io Lo Sport per parlare della difficile situazione societaria del club bianconero.



PENALIZZAZIONI - "Si ripete il fatto che la Juventus potrebbe essere soggetta a penalizzazioni. Gli argomenti sono completamente diversi. Calciopoli investigava rapporti non sani tra società e arbitri. Qui riguarda le plusvalenze. Aspettiamo le motivazioni per capire perché solo la Juventus ha avuto 15 punti di penalizzazione e le altre no".



E LE ALTRE? - "Non che io voglia la penalizzazione delle altre ma noto una discrepanza, pur senza avere davanti i motivi".



STIPENDI - "Il discorso sugli stipendi tocca eventualmente anche il penale, in attesa che la Uefa si pronunci. Prima di trarre conclusioni bisogna però arrivare alla fine".



INTERCETTAZIONI - "Indubbiamente nelle intercettazioni si leggono cose spiacevoli, sembrerebbe ci sia stato un atteggiamento cambiato da parte della società da quando la Juventus decise di privarsi di Marotta".



AGNELLI - "Agnelli? Lo ringrazierei per quanto fatto nei primi anni di Juve, anche con l'aiuto di Marotta e gli direi che ha fatto male a circondarsi di certe persone".