L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli non ne vuole sapere: lui Maurizio Sarri sulla panchina bianconera proprio non lo vuole. Intervenendo a Radio Kiss Kiss, il numero uno della Vecchia Signora dal 2006 al 2009 non ha utilizzato giri di parole per commentare il possibile arrivo dell'ex allenatore del Napoli: "Da tifoso dico no. Sarri non ha classe, a prescindere dalla tuta o meno. Poi quel dito che mostrò ad alcuni tifosi della Juve se lo metta in un altro posto. Credo che l'avvocato Agnelli non avrebbe optato per uno come lui". Il riferimento di Cobolli Gigli è a un gestaccio esibito da Sarri prima della partita del suo Napoli a Torino dell'aprile 2018.