Francesco Coco, ex terzino di Milan, Barcellona e Inter, parla a CalcioNapoli24Live.it: "Il Napoli ha lo stesso problema che ha la Juve in Champions League. Ovvero ha quel chiodo fisso della vittoria finale che resta sempre un tabù. La città di Napoli deve essere più rilassata. Il calcio è cambiato, prima era più omogeneo il campionato e più volte cambiava il vincitore finale, oggi invece la distanza tra grandi e piccole è troppo ampia".



SUL GAP - "Il Napoli non può competere economicamente con la Juventus. Bisogna vincere, perché vincere porta denaro, appeal, mercato e tanto altro. De Laurentiis sta viaggiando verso quella direzione. C'era un rapporto da amore e odio tra me e Capello, lui disse frasi forti per spronarmi".