Alternative al bonus StarCasino

SNAI 5€ + bonus gold fino a 300€ Info sul bonus Star Casino BET Fino a 100€ sulla prima giocata Info sul bonus 888sport 100% ricarica fino a 100€ + 5€ casinò Info sul bonus

Che cos’è il Codice Bonus StarCasino?



Dove inserire il Codice Bonus StarCasino?

Quali bonus si possono ottenere con Codice Bonus StarCasino?

Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Bonus StarCasino Casino Free Spin illimitati + 50 FS alla convalida e bonus cashback fino 200€ non necessario Scommesse Fino a 100€ sulla prima giocata non necessario

Come effettuare la registrazione con Codice Bonus StarCasino

Visitare il sito ufficiale di StarCasino.it e cliccare sul pulsante verde di registrazione posizionato a destra dello schermo

e cliccare sul pulsante verde di registrazione posizionato a destra dello schermo A questo si aprirà un formulario composto da sei passaggi, nei primi due occorrerà inserire i propri dati personali quali nome, cognome, indirizzo email, codice fiscale e così via. In seguito, invece, viene richiesto di creare delle nuove credenziali di gioco

quali nome, cognome, indirizzo email, codice fiscale e così via. In seguito, invece, viene richiesto di creare delle nuove credenziali di gioco Nel quinto step bisognerà inserire le informazioni relative al documento che si utilizzerà in seguito per convalidare il conto

Infine basterà leggere termini e condizioni completi ed impostare un limite di deposito

ed impostare un limite di deposito A questo punto, qualora previsto, è possibile entrare nella sezione Bonus del proprio conto ed inserire il codice bonus StarCasino per attivare eventuali offerte che ne richiedano l’uso

per attivare eventuali offerte che ne richiedano l’uso Infine si può proseguire con l’effettuazione del primo deposito e delle prime giocate per ottenere il bonus StarCasino scommesse.



In che cosa consiste il bonus StarCasino BET?

aprire conto gioco su StarCasino e depositare

effettuare una prima giocata multipla sulle scommesse sportive per ottenere la metà della perdita netta fino ad un massimo di 100€

Alcuni termini e condizioni che si applicano al bonus

L’offerta di benvenuto è riservata esclusivamente ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito ed è unica per indirizzo IP, domicilio e conto

Per ottenere il rimborso occorre giocare una multipla con almeno 4 eventi e quota minima 1.50 per ciascuno

Una volta ricevuto, il bonus StarCasino ha validità di 3 giorni e requisiti pari a x1

Il cashback minimo conseguibile è di 5€ ed il massimo è di 100€

I sistemi e gli integrali sono esclusi dalla promozione

La somma ricevuta può essere utilizzata solo nel casinò online. Non tutti i giochi contribuiscono allo stesso modo al soddisfacimento dei requisiti.



Confronto operatori in Italia

StarCasino BET: panoramica della nuova sezione sportiva

Come piazzare una scommessa online su Starcasino BET

Il primo step è l’ accesso al proprio account visitando il sito ufficiale StarCasino.it

visitando il sito ufficiale StarCasino.it Se non si è già provveduto a farlo, depositare sul conto (deposito minimo 5€)

Scegliere dall’elenco a sinistra lo sport e il campionato d’interesse

A questo punto è possibile selezionare i mercati di scommessa per i match disponibili

Infine indicare nella schedina l’importo da puntare e cliccare sul tasto “Procedi”.

Esiste una diretta live streaming StarCasino?

Metodi di pagamento disponibili

Portafogli elettronici come Paypal, PaySafeCard, Skrill, Neteller

Carta di credito o debito quali Visa, PostePay, MasterCard

Ricarica MuchBetter

StarCasino mobile app per iOS e Android

StarCasino casinò, live e slot: tutta l’offerta dell’operatore

Domande frequenti

Come ottenere il bonus StarCasino?

Cosa sono i Fun Bonus?

Dove si inserisce il codice bonus StarCasino?

Il codice bonus StarCasino, indicato anche come codice promozionale StarCasino, è un codice composto da numeri e lettere che può essere inserito nella sezione Bonus del sito. Si tratta di un elemento facoltativo, utilizzarlo o meno è una scelta che spetta all’utente. Tuttavia, come spiegheremo nel dettaglio a seguire in questa pagina.Capita frequentemente che i siti scommesse e casinò online offrano ai nuovi iscritti, ma anche agli utenti già registrati, un bonus collegato a specifici codici utilizzati appunto per differenziare le diverse offerte attive magari riservate alla sezione scommesse, casinò, poker, bingo e altro.Entriamo ora nel dettaglio dell’utilizzo del codice bonus StarCasino. Dove inserirlo? A differenza di altri siti scommesse online,. Dunque non alla registrazione né al deposito, ma nella pagina dedicata alle offerte attive o concluse del proprio account.. A questo punto è possibile cliccare sul pulsante verde “Richiedi il bonus” per attivare l’offerta collegata ai codici.Perché utilizzare il codice bonus StarCasino? Come anticipato precedentemente, i codici potrebbero essere utilizzati dall’operatore per distinguere le diverse iniziative promozionali attive. Dunque inserendo il codice promo l’utente esprime una preferenza in fatto di bonus scegliendo quale ricevere. Inoltre potrebbe capitare che l’operatore metta a disposizione periodicamente delle offerte attivabili proprio utilizzando il codice ad esse collegato. Ricordiamo però che si tratta di una scelta facoltativa dell’utente.Conosciuto da tempo e punto di riferimento per appassionati delle slot machine online, di recente StarCasino ha introdotto sul suo portale una sezione dedicata alle scommesse sportive. Per presentarsi al pubblico dei betters ha messo a disposizione unper la categoria di gioco. Per il momento niente poker o bingo, l’operatore sembra volersi focalizzare su pochi prodotti ai quali però dedica tutta la sua attenzione e numerose promozioni.Ricordiamo che per prendere parte alle iniziative potrebbe essere richiesto occasionalmente la digitazione di un codice bonus StarCasino. Per saperne di più, consigliamo di visitare il sito ufficiale e leggere attentamente termini e condizioni completi.*A tutti i bonus StarCasino si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito starcasino.itCome abbiamo visto precedentemente,. Mentre fino a poco tempo fa era al momento della registrazione che i giocatori avevano la possibilità di digitarlo. Dunque non più in fase di iscrizione, né di deposito, ma direttamente all’interno della pagina dedicata alle offerte del proprio account. Ad ogni modo per poter utilizzare il codice bonus StarCasino ed ottenere eventuali offerte di benvenuto ad esso collegate, come free spin o cashback, il primo passo da compiere è proprio la registrazione.Puoi accedere al formulario attraversoVediamo quindi tutti gli step necessari per aprire un conto gioco su StarCasino BET:I nuovi utenti che registrano per la prima volta un conto gioco sul sito dell’operatore possono ottenere un. Si tratta di un’offerta che non necessita della digitazione del codice bonus StarCasino. Per aderire all’iniziativa occorre semplicemente:I nuovi utenti così hanno la possibilità di piazzare una prima giocata sul portale con una maggiore sicurezza. Nel caso di schedina perdente, potranno ottenere un rimborso sulla stessa. L’aspetto che più apprezzano i giocatori dell’iniziativa è l’accessibilità della stessa:. Nel paragrafo successivo elencheremo alcuni dei termini e condizioni principali di questa offerta.Non occorre digitare un codice bonus StarCasino per richiedere l’attivazione del bonus benvenuto scommesse di Starcasino BET. Tuttavia le condizioni dell’iniziativa potrebbero aggiornarsi e prevedere l’inserimento del codice nello spazio ad esso dedicato. Ecco perché leggere i termini dell’offerta è uno step che ogni giocatore dovrebbe seguire. Di seguito abbiamo elencato alcuni dei punti salienti da tenere in considerazione:Leggendo termini e condizioni del bonus benvenuto scommesse dell’operatore si può affermare che l’adesione all’iniziativa appaia piuttosto semplice. Si tratta infatti di un real bonus con requisiti pari a x1 (va rigiocato una sola volta), aspetto che lo rende adatto anche agli scommettitori minori.Naturalmente il bonus StarCasino non è l’unica offerta di cui i nuovi giocatori possono usufruire.che, confrontate con quella del concessionario di gioco del Gruppo Betsson, potrebbero apparire più interessanti.I giocatori abituati a scommettere giocare grandi somme, troveranno suun’offerta che potrebbe adattarsi maggiormente alle loro preferenze. L’operatore italiano offre un importante bonus benvenuto ai nuovi clienti ed un palinsesto scommesse decisamente ampio. Il calcio fa da padrone naturalmente, ma oltre al mondo del pallone gli utenti troveranno sul sito una sezione interamente dedicata all’ippica dove scommettere sui cavalli seguendo alcune corse in presa diretta. In più non mancano prodotti qualiProbabilmente risulterà più pragmatica la piattaforma di, ma altrettanto valida e da scoprire. Il concessionario di gioco mette a disposizione oltre ad un’iniziativa di benvenuto anche un palinsesto contenuto ma dalle ottime quote il cui payout può raggiungere percentuali interessanti sui match più rilevanti. Anche in questo caso non mancano sezioni dedicate ale aldove poter scaricare direttamente un software per accedere ai tornei.Infine uno dei nuovi siti scommesse online la cui offerta può essere confrontata con StarCasino è. Nel suo palinsesto sportivo si possono individuare oltre 20 sport con numerosi mercati di scommessa per ciascun incontro e tantissime combinazioni che includono anche le speciali. Per aiutare i clienti a giocare la propria schedina mette a disposizione strumenti quali statistiche, risultati, unae una sezionema anche calendario eQuella di StarCasino BET scommesse è un’offerta sportiva introdotta recentemente sulla piattaforma. Sino a poco tempo fa, infatti, i clienti potevano dilettarsi solo con le slot machine online e i giochi del casinò. L’operatore ad oggi mette a disposizione un palinsesto consistente inquali calcio, tennis, basket, hockey sul ghiaccio ma anche discipline meno blasonate come baseball o tennistavolo. Un elemento interessante di StarCasino BET è la possibilità di. Un po’ più ridotta risulta invece la selezione live con solo sei sport disponibili.All’interno di StarCasino BET scommesse i clienti possono giocare le proprie schedine consultando. Inoltre su starcasino.sport si possono trovaree tantissimo altro. Anche i mercati di scommessa e lesono degni di una menzione conpiù importanti che includono handicap, combo, e antepost come ad esempio vincente o capocannoniere.Come precisato poc'anzi la selezione di sport live non è tra le più ampie, non si può escludere però che la lista non venga ampliata in futuro. Inoltre è da segnalare la presenza anche dicome la Primera Division cilena, la Copa do Brasil o la Liga Profesional argentina.Dopo aver visto quali sport e mercati mette a disposizione l’operatore, non resta che vedere come effettuare la prima scommessa sul sito. Naturalmente occorre essere registrati ed aver depositato del saldo sul proprio account. Ricordiamo a tal proposito che l’iscrizione sui siti scommesse online è consentita esclusivamente agli utenti maggiorenni. Vediamo dunque come iniziare a scommettereGiocare una schedina, che sia una singola, multipla, sistema o integrale risulta estremamente semplice. È possibile seguire l’andamento della propria giocata in qualsiasi momento accedendo al proprio account.Sempre più bookmakers inseriscono nel loro ventaglio di strumenti la diretta live streaming di alcuni eventi selezionati. Si tratta di una funzione che si rivela estremamente utile soprattutto nel piazzamento delle scommesse live.Dobbiamo segnalare però che. D’altronde la stessa sezione sportiva è stata introdotta di recente sulla piattaforma, dunque alcuni strumenti potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti o inseriti in futuro.Indubbiamente StarCasino mette a disposizione uno dei ventagli di canali di pagamento tra i più forniti disponibili tra i bookmaker AMD. Per scommettere online o ottenere i bonus benvenuto attivi occorre appunto effettuare un versamento sul sito. I giocatori possono utilizzare diversi strumenti di deposito e prelievo tra cui:Facciamo presente che talvolta i bonus StarCasino potrebbero non essere accessibili se si deposita attraverso determinati metodi indicati nella pagina dei termini e condizioni. Il limite minimo di deposito è di 5€, mentre il limite massimo dipende dalla tipologia di pagamento utilizzata. Stesso discorso vale per le tempistiche di accredito che possono andare da pochi minuti per gli e-wallet fino a qualche giorno per le carte.Proseguendo con l’analisi dell’offerta di StarCasino BET scommesse non si può non considerare un elemento sempre più ricercato da un numero crescente di scommettitori: l’. Data la novità del palinsesto sportivo sulla piattaforma di gioco dell’operatore, non sorprende scoprire che per il momento. I clienti possono effettuare il download dell’applicazione per dispositivi iOS o Android solo per il prodotto casinò.Da app tutto avviene come avverrebbe normalmente da desktop: login, digitazione del codice bonus StarCasino, deposito e prelievo. Qui si troveranno tutti i giochi del casinò, free spins, i grandi classici, le slot machine, ma anche notizie ed aggiornamenti. Scaricare l’app iOS è facilissimo: basta visitare l’App Store. Discorso differente è per i dispositivi Android che prevedono lo scaricamento del file di installazione dal sito ufficiale abilitando il download da fonti sconosciute.Abbiamo detto precedentemente in questo articolo come StarCasino sia nato principalmente come casino online, uno dei più completi presenti in rete e con regolare licenza AAMS (vecchio ADM). Sulla piattaforma i clienti troveranno una folta offerta die non solo. Nomi del calibro di NetEnt, Novomatic, Pragmatic Play, iSoftBet, ma anche nomi nuovi nel panorama come Wazdan. Ne consegue un’alta qualità grafica delle slot che potrebbe alle volte rendere il caricamento delle stesse un po’ più lento.. I giochi sono quasi infiniti e gli utenti hanno la possibilità di filtrarli per provider, tipologia, puntata minima e così via. Articolata e ben strutturata è anche la sezione live casinò dove non mancano nemmeno i tavoli in presa diretta in lingua italiana., la scelta è da motivarsi in una maggiore attenzione da parte dell’operatore nell’offrire una selezione curata e ampia di slot machine e giochi del casinò che affianca egregiamente la categoria sport.Il bonus StarCasino di benvenuto è riservato esclusivamente ai nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto gioco sul sito. È dunque necessario registrarsi e dopo di ché soddisfare termini e condizioni richieste per l’adesione all’iniziativa. Occasionalmente potrebbe rendersi necessaria la digitazione del codice bonus StarCasino (o codice promozionale StarCasino) nella sezione Bonus del proprio account per esprimere la propria volontà a prendere parte all’iniziativa.Generalmente quelli accreditati dall’operatore a seguito del soddisfacimento dei requisiti richiesti sono Fun Bonus, dei bonus cioè che vanno rigiocati un numero di volte definito per diventare prelevabili. Una volta generato un volume di giocate come indicato da t&c, i Fun Bonus si trasformano in Real Bonus i quali prevedono dei requisiti pari a x1.Per prendere parte a determinate iniziative promozionali il bookmaker potrebbe richiedere l’uso di un codice bonus StarCasino dedicato. Per farlo basta accedere al proprio account e cliccando sull’icona del profilo, dal menu a tendina, selezionare la voce “Bonus”. Una volta aperta la finestra sarà possibile digitare il codice promozionale StarCasino nello spazio apposito e finalizzare l’operazione cliccando sul tasto verde.IMMAGINE 4