Cos'è il codice promo Leovegas?

Dove inserire il codice promo LeoVegas?

Quali bonus sono attivi con codice promo LeoVegas?

Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Promozionale LeoVegas Casinò Fino a 1.000€ sulle slot + fino 225 Free Spin non necessario Casinò Live Fino a 2.000€ per i tavoli live non necessario Scommesse Vincita EXTRA 50% fino 100€ non necessario

Come avviene l’iscrizione con codice promo LeoVegas

Iniziamo con il visitare il sito ufficiale dell’operatore cliccando sul pulsante verde di registrazione posizionato in alto a destra della schermata

Si aprirà così il formulario di registrazione da compilare con le informazioni richieste quali indirizzo email e numero di cellulare , nome e cognome , residenza ed estremi di un documento di identità valido

da compilare con le informazioni richieste quali e , , ed estremi di un documento di identità valido Proprio nel primo passaggio del modulo gli utenti hanno la possibilità di scegliere uno dei bonus LeoVegas di benvenuto tra scommesse, casinò e casinò live

Nell’ultimo step basterà creare delle nuove credenziali di gioco (username e password) scegliendo una domanda segreta per tutelare la sicurezza del proprio account ed infine terminare.

In che consiste il bonus LeoVegas scommesse?

Anzitutto è necessario aprire un conto di gioco per la prima volta sul sito

Effettuare un versamento di almeno 10€ una volta registrati attraverso la scheda bonus corrispondente nella sezione “Le mie offerte”

una volta registrati attraverso la scheda bonus corrispondente nella sezione “Le mie offerte” Piazzare una scommessa con importo massimo di 25€ che sia live o pre-match da mobile selezionando nella schedina la maggiorazione.

Termini e condizioni di utilizzo del bonus di benvenuto

Condizione fondamentale è essere nuovi clienti dell’operatore ed aprire per la prima volta un conto di gioco sul sito

dell’operatore ed aprire per la prima volta un conto di gioco sul sito Il primo deposito deve avere un valore di almeno 10€ o più e va effettuato entro 14 giorni dalla registrazione

o più e va effettuato dalla registrazione Occorre effettuare una giocata singola da mobile di valore massimo 25€

da di valore massimo 25€ I metodi di pagamento quali Skrill, Neteller o Moneybookers non sono considerati validi ai fini promozionali.

Confronto LeoVegas scommesse con altri operatori in Italia

Quali scommesse online offre Leovegas?

Le quote offerte da Leovegas

Come effettuare una scommessa sportiva su Leovegas

Si inizia con l’accesso sul sito LeoVegas da pc o da cellulare

Selezionare lo sport desiderato dalla lista in alto a destra che si può aprire facendo clic sulla voce “Scegli sport”

Qui basterà selezionare la disciplina sportiva ed in seguito il paese ed il campionato di riferimento

Dall’elenco degli incontri disponibili al momento, scegliere quello sul quale si vuole scommettere

Selezionare le quote relative da inserire nel coupon delle scommesse

Inserite l’importo da puntare ed il tipo di scommessa da effettuare scegliendo tra singola, multipla o sistema

Infine finalizzare la prima giocata cliccando sul tasto per scommettere.

Come depositare e prelevare dal conto di gioco Leovegas

carte di credito e debito come Visa, Mastercard e Postepay

bonifico bancario

e-wallet come Skrill, Neteller o PaySafeCard

Apple Pay

Klarna

Sofort e Trustly

Scommettere tramite applicazione con Leovegas

La sezione dedicata al casinò

Domande Frequenti

Come funziona il bonus LeoVegas?

Quanto ci vuole affinché vengano accreditate le mie vincite?

Come contattare l’assistenza LeoVegas?

Nel caso in cui trovaste che il welcome bonus LeoVegas non faccia per voi, potete confrontare le offerte di altri operatori disponibili in Italia con regolare licenza di gioco ed interessanti iniziative di benvenuto.Il codice promo LeoVegas è un codice che talvolta l’operatore utilizza per distinguere le differenti offerte di benvenuto. È una pratica notevolmente diffusa tra i siti scommesse online, infatti, utilizzare dei codici alfanumerici che permettano agli utenti di esprimere una preferenza in fatto di promozioni. In genere un codice promo può essere inserito in fase di apertura del conto, dunque nel modulo di registrazione, o in alternativa al momento del versamento sul sito. Ad ogni modocosì da poter subito passare agli step per ottenere il bonus scelto.Per accedere ai diversi welcome bonus, dunque, non occorre digitare alcun codice promo LeoVegas. Basta semplicemente scegliere l’offerta della quale si desidera usufruire direttamente dal formulario di registrazione. Tuttavia consigliamo di consultare sempre termini e condizioni del sito ufficiale per accertarsi che in futuro non sia necessario l’utilizzo del codice per accedere a particolari iniziative promozionali.Come visto precedentemente, al momento non occorre digitare alcun codice promozionale LeoVegas per poter aderire alle offerte in corso sul portale del concessionario di gioco. Tutto ciò che occorre fare è aprire un conto sul sito ufficiale e selezionare il bonus benvenuto tra quelli disponibili direttamente dal formulario di iscrizione. Non è previsto alcun campo codice né in fase di registrazione, né al momento del deposito.Tuttavia sappiamo bene che le cose nel mondo delle scommesse sportive online e dei casinò cambiano rapidamente. Alla stessa velocità variano i termini e condizioni di utilizzo del portale e della fruizione delle iniziative. Ecco perché, non escludendo una comparsa in futuro di un campo dedicato al codice promo LeoVegas.. Non occorre utilizzare alcun codice promozionale: semplicemente è richiesta la scelta di un’offerta tra quelle in elenco nel formulario di registrazione. Naturalmente la promo sport non è l’unica attiva sul sito. Gli amanti del casinò potranno scegliere il bonus benvenuto dedicato alle slot o ai tavoli live alla loro iscrizione. Facciamo presente, però, che le iniziative non sono cumulabili.*A tutti i bonus LeoVegas si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito LeoVegas.itAbbiamo visto come attualmente l’operatoreper ottenere un bonus benvenuto. Agli utenti viene richiesto semplicemente di selezionare l’offerta desiderata in fase iscrizione sul sito. Tuttavia ciò non esclude la possibilità futura di utilizzare un codice promozione per aderire ad eventuali iniziative speciali. Ecco perché è fondamentale rimanere aggiornati su offerte e termini e condizioni per aderirvi direttamente sul portale ufficiale. In ogni caso, disponibile o meno, l’utilizzo del promo code rimane sempre una scelta a discrezione del giocatore, dunque non vincolante ai fini della creazione di un account.Puoi accedere al formulario attraversoVediamo quindi i passaggi necessari per effettuare la registrazione su LeoVegas scommesse:La registrazione su LeoVegas, come visto, è un procedimento estremamente semplice e rapido che richiede appena un paio di minuti., basta selezionare l’offerta desiderata tra quelle disponibili direttamente nel formulario. Ad ogni modo è sempre un’ottima idea consultare termini e condizioni di ciascuna iniziativa tenendosi aggiornati direttamente sulla piattaforma ufficiale poiché il campo codice frequentemente tende ad essere soggetto a disponibilità.In questa prima parte della guida, andiamo a presentare il bonus di benvenuto scommesse offerto da Leovegas per i suoi nuovi giocatori. Si tratta di un welcome bonus differente dalle altre offerte di benvenuto generalmente presenti sui siti scommesse online.. Aderire a questa iniziativa di benvenuto è piuttosto semplice:Come visto, ottenere il bonus LeoVegas è facile, veloce ma soprattutto non richiede particolari condizioni o requisiti da soddisfare. Non è necessario nemmeno un codice promo LeoVegas. Tuttavia si applicano alcuni termini che andremo a vedere a seguire.Come di consueto, per utilizzare il bonus di benvenuto in maniera corretta, il giocatore deve rispettare alcune condizioni che possiamo riassumere come segue:Una volta soddisfatti tutti i requisiti indicati dal concessionario di gioco, i clienti ottengono un bonus LeoVegas che può arrivare fino ad una somma massima di 100€ disponibile subito nella sezione saldo prelevabile.Ci sono altri siti di scommesse che, proprio come nel caso del codice promo LeoVegas, non contemplano un campo codice per accedere ad un welcome bonus attivo. Anche su operatori comebasta selezionare l’offerta alla quale si vuole aderire scegliendo direttamente tra quelle in elenco nel formulario di registrazione. I tratti in comune tra il concessionario di gioco svedese ed altri bookmakers online indubbiamente saranno molti, tuttavia vi sono differenze sostanziali che rendono un sito unico e diverso dagli altri. Il confronto di più piattaforme consente di avere una panoramica più ampia di ciò che il mercato ha da offrire ma soprattutto di trovare i bonus scommesse e le quote più convenienti.Un operatore simile a LeoVegas è, prodotto di punta del gruppo Kindred che offre non solo un palinsesto sportivo con ottime quote, ma anche un’ampia sezione dedicata al casinò online. Anche qui i mercati di scommessa non sono numerosissimi ma in compenso il payout appare piuttosto interessante. Ad affiancare le scommesse sportive vi sono diversi strumenti che rendono l’esperienza del giocatore unica come una diretta live streaming di qualità ed un’app mobile intuitiva e facile da scaricare.Altro operatore nato principalmente come piattaforma di slot machine online e giochi da tavolo ma che ha recentemente ampliato la sua offerta alle scommesse sportive è. Con un palinsesto in costruzione ed un portale da scoprire, il bookmaker mette a disposizione un welcome bonus sport dalle condizioni piuttosto semplici da soddisfare. Ovviamente Unibet e StarCasino non sono gli unici siti di scommesse e casinò disponibili sul mercato italiano. La lista è quasi infinita ed ogni portale offre promozioni, palinsesti e quote diverse tutti da confrontare e scoprire.Leovegas è un portale di giochi d’azzardo online di origine svedese. La piattaforma ha iniziato la sua avventura in questo mondo fornendo il meglio dei giochi da casinò fino ad arrivare al 2016, anno in cui ha lanciato la sezione delle scommesse sportive online accontentando anche gli appassionati dei betting. Per questa nuova categoria l’operatore prevede un numero di categorie per giocare online interessante nonostante la poca esperienza nel campo.Andando nella sezione legata agli sport, troviamo in alto nella barra degli strumenti il menu dal quale possiamo scegliere le categorie sportive che preferiamo tra calcio, basket, tennis, ovvero quelle più popolari e complete, fino alle freccette, e-sports, pallamano e tanto altro.La sezione legata alrisulta indubbiamente quella più completa. Qui si possono trovare i principali campionati del mondo e le leghe più popolari, dalla Champions League alla Copa del Rey, dalla Copa Libertadores fino alla Liga o alla Ligue 1, giusto per citarne alcune. Occhio di riguardo è dedicato alle competizioni internazionali, come i Mondiali di Calcio.Non manca nemmeno una sezione dedicata alledove però la scelta delle discipline sportive appare più limitata. I giocatori appassionati della puntata in presa diretta possono scegliere appena tra calcio, basket, tennis, tennis tavolo e hockey sul ghiaccio. Tuttavia altre discipline sportive sono presto in arrivo nella sezione dedicata al live betting.Prima di iniziare a giocare online, è preferibile analizzare le quote e il ritorno di vincita che offre Leovegas scommesse.Possiamo affermare che le quote presenti nel sito web, risultano entrare nella media del mercato se confrontate con quelle di altri bookmakers online. Il calcio naturalmente è al primo posto con le quote più alte. Per ciò che concerne il ritorno in caso di vincita, nel gergo indicato comeprendendo in considerazione alcuni match della Premier League.Esperti o neofiti, chiunque si avvicini per la prima volta alla piattaforma LeoVegas scommesse noterà che giocare la prima schedina sarà molto semplice. Ad ogni modo illustreremo i passaggi su come effettuare la prima scommessa online schematizzando gli step a seguire:Ciò che salta subito all’occhio non appena si accede alla piattaforma dell’operatore svedese è la sua pragmaticità. A differenza di altri siti scommesse online, il palinsesto appare come un progetto in via di costruzione dove i mercati di scommessa sono al momento solo risultati fissi 1X2. È evidente però come quello di LeoVegas scommesse sia un percorso intrapreso da poco e non ancora terminato che sicuramente porterà novità in futuro.Condizione necessaria per scommettere online, così come per ottenere il bonus LeoVegas di benvenuto, è versare dei fondi sul proprio conto gioco. A questo punto non resta dunque cheche l’operatore mette a disposizione. Le opzioni sono varie, circa una decina e possiamo trovare:Vogliamo però far notare chedi cui abbiamo parlato precedentemente. Generalmente i portafogli elettronici non sono considerati validi ai fini promozionali, come per esempio nel caso di Skrill e Neteller. Tuttavia è sempre consigliabile consultare termini e condizioni delle diverse promozioni per conoscerne tutte le regole.Nel corso del tempo il casinò e sito di scommesse online ha ottenuto diversi riconoscimenti per la sua LeoVegas app mobile. Riconosciuto come operatore mobile dell’anno nel 2020,. Anche recensioni e feedback degli utenti in rete confermano un’esperienza più che positiva. Tuttavia dobbiamo sottolineare l’assenza, almeno al momento, di un’app per le scommesse sportive. L’applicazione LeoVegas mobile, infatti, è disponibileNon può mancare in questa guida una breve menzione alla sezione dedicata al casinò e ai giochi online. Sono presenti infatti almeno, dai più famosi come Starburst, Megaways o Bonanza, fino al blackjack, roulette, baccarat e altri giochi da tavolo disponibili anche in versione live.Un’opzione da menzionare è la possibilità data agli appassionati delle puntate al casinò di provare i giochi senza necessità di registrarsi e senza puntare denaro reale. Basta avviare le slot in modalità di prova per fare pratica o semplicemente intrattenersi.Al momento non vi sono ulteriori sezioni disponibili per i giocatori oltre al casinò online e alle scommesse sportive.o. Ad ogni modo non si può escludere che tali categorie non vengano aggiunte in un secondo momento.Per usufruire delle offerte di benvenuto messe a disposizione dall’operatore svedese occorre in primo luogo aprire un conto di gioco per la prima volta sul sito. È dunque condizione necessaria essere nuovi clienti. Dopo di ché basterà soddisfare le condizioni richieste e visualizzabili nella pagina promozionale dell’offerta. In genereed in seguito soddisfare requisiti quali scommessa o puntata minima entro un termine di tempo definito.Dopo aver chiuso con successo una scommessa, e terminati tutti gli eventi inseriti in giocata, il giocatore ottiene subito le vincite conseguite non appena viene data conferma ufficiale. Talvolta potrebbe volerci un po’ di tempo per vedersi accreditata una vincita, tuttavia non si va mai oltre le 24 ore.È possibile contattare l’assistenza LeoVegas attraverso live chat direttamente sul sito ufficiale negli orari di operatività del supporto clienti. In alternativa si può inviare un’email all’indirizzo support-it@leovegas.com o compilando il modulo online.