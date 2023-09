Nel giorno del suo 45° compleanno, Dejan Stankovic è finito nel testo del nuovo album di Coez e Frah Quintale. Nella traccia DM di Lovebars - featuring di Guè - c'è una rima che fa riferimento all'ex centrocampista di Lazio e Inter e attuale allenatore del Ferencvaros: "Baby nel tuo cuore faccio goal da centrocampo come Stankovic" recita il testo. Il serbo ne ha fatte due di reti in questo modo: di destro al volo in un Genoa-Inter 0-5 di destro al volo nella stagione 2009/10, e in Champions nella stagione successiva contro lo Schalke.