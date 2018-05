Quella contro il Torino sarà la sua ultima partita con la maglia del Genoa e, attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista Isaac Cofie, ha salutato il popolo rossoblù:



"Cari amatissimi tifosi,

è con il cuore in mano che vi scrivo alla vigilia della mia (forse) ultima partita con la Nostra amata squadra. È giunto il momento dedicato ai saluti, ripenso ai dieci anni trascorsi insieme nonostante qualche prestiti in altre squadre. Ricordo il distacco dalla mia terra e la speranza di un futuro migliore: un sogno che si è presto realizzato. Sono stato accolto dalla vostra amatissima città, dalla sua gente, dalla sua voglia di sentire il Genoa calcio come un baluardo di questa terra meravigliosa. I colori Rosso e Blu, gli unici colori che per me rappresentano Genova, rosso come il cuore e blu come il cielo, mi si sono presto impressi nella pelle e sul cuore e questo vuol dire che insieme abbiamo condiviso le gioie e i dolori della nostra squadra. Abbraccio tutti con affetto infinito, tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto perché con me hanno sostenuto tutto il gruppo. Per me il Genoa è l’unica squadra di Genova. Grazie alla società, tutti allenatori e i compagni per tutti questi anni. Vi seguirò e vi porterò sempre dentro il mio cuore, siete unici!!!



Il vostro Cofie Isaac"