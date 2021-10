Fatte le debite proporzioni, anche l'Italia ha avuto sabato la sua Capitol Hill,Non erano solo e soprattutto fascisti di Forza Nuova, come qua e là si legge e si scrive alimentando un abbaglio auto consolatorio. Era gente, gente senza affiliazione politica, gente ribelle e violenta. Le migliaia di assalitori della Capitol Hill italiana non rappresentano certo tutti gli otto milioni di italiani non vaccinati, sono una piccola minoranza di questa molto più grande minoranza.. Tanto meno rappresentano la maggioranza degli italiani che alle elezioni votano.Contro la legge, contro lo Stato, contro i 43 milioni di italiani vaccinatiFingono manifestazioni pacifiche che pacifiche non sono mai. Non indossano mascherine, ma le loro mani alzate davanti alla polizia sono una maschera. Puntavano a devastare Palazzo Chigi, hanno vandalizzato, per quel che potevano e con manifesta gioia, la sede della Cgil.Dice questa gente di essere contro la dittatura sanitaria e chiama libertà una sola dittatura, la loro. Hanno scelto di essere, letteralmente, nemici della salute pubblica.Dal 2023 le multinazionali, dovunque abbiano sede sociale o fiscale, pagheranno di tasse il 15% dei guadagni: è l'accordo raggiunto e siglato tra 136 paesi. Compresi Irlanda, Ungheria ed Estonia (non hanno firmato per ora Kenya, Nigeria, Pakistan e Sri Lanka). Dunque la situazione fiscale è più o meno questa: un contribuente italiano a medio-alto reddito paga di tasse 40 euro per 100 di reddito, una multinazionale ne pagherà 15, un italiano che ha portato i soldi all'estero in una società off-shore pagava e paga zero. Sarà anche a fil di legge, ma l'inno, la mano sul cuore, il tricolore...Conto off-shore vuol dire nazione finisce quando cominciano i soldi.Non ci posso credere e allego la fonte: Sebastiano Barisoni Focus Economia Radio 24. Stipendio medio (medio!) dipendenti del Senato 160 mila euro lordi annui. Temendo di non riuscire più a legare il pranzo con la cena, i nove (nove!) sindacati dei 600 dipendenti del Senato hanno chiesto recupero del tre per cento della retribuzione. Sarebbero in media quei circa cinquemila a testa, una miseria.Restano a casa, a casa dei genitori, in media fino a 29 anni. Sono i giovani spagnoli (noi facciamo di meglio, media più alta). Per indurli a vivere in autonomia governo spagnolo ha deciso aiuto di 250 euro al mese per pagarsi l'affitto. I giovani spagnoli non so, da noi, nel caso, sento già arrivare l'obiezione: 250, pochi, che ci faccio con solo 250 euro per pagarmi l'affitto?Neanche le basi...Mancava il quando inizia, il quando finisce, il chi e quando verifica (alla casella verifica talvolta c'era scritto un perentorio No). Talvolta mancava perfino il dove (alla voce superficie c'era scritto zero). Li hanno fatto così in Regione Sicilia i progetti di utilizzo e spesa dei soldi del Recovery, dei soldi che la Ue ci presta o regala. Li hanno fatti così un po' (molto un po') perché non proprio capaci. Molto (il più) li hanno fatti così perché li hanno sempre fatti così: progetti per prendere soldi pubblici, scartoffie per incamerare finanziamenti, mica progetti per fare davvero cose vere. Stavolta devono fare cose mai fatte prima, cioè progetti ed opere vere. Richieste di soldi presentate 31, bocciature ricevute 31, Ovviamente gridano al Sud penalizzato.Giorgia Meloni: "Con me non c'è posto per nostalgici del fascismo. La sinistra li usa come utili idioti". Quella sorte di circolare interna di cui qui si era detto Giorgia Meloni l'ha fatta. Averla fatta è la prova migliore di quanto ce ne fosse bisogno di una direttiva No fasci dentro Fratelli d'Italia.