Rooney contro Vardy. No, non l’ex Manchester United e l’attuale bomber del Leicester. Parliamo delle loro mogli, finite al centro di un vero e proprio caso in Inghilterra., quest’ultima ribattezzata Wagatha Christie: erano grandi amiche, ora si stanno facendo la guerra.. La moglie di Rooney prosegue illustrando il tranello messo in atto per smascherare la talpa: “Per capire chi era, ho bloccato tutti gli account che mi seguivano, tranne uno. Da maggio 2019 ho postato una serie di stories false, Ho scritto che tornavo in tv e persino che il mio seminterrato si era allagato: il Sun le ha riprese.”. Social impazziti, ad Halloween vanno a ruba costumi da Sherlock Holmes con un cartello in mano: “E’ Rebekah Vardy”.La moglie dell’attaccante del Leicester nega subito le accuse e, per la cattiva pubblicità, secondo i sui avvocati “ va in depressione con pensieri suicidi”. A luglio 2020 fa causa all’Alta corte di giustizia di Londra. Venerdì è arrivata la sentenza:Ha dato tempo a entrambe fino a febbraio per trovare un accordo stragiudiziale. Intanto Coleen pagherà 23mila sterline di spese legali.