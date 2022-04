Quattro anni da protagonista nel Genoa più bello dell'ultimo secolo. Con una serie di derby da leggenda vissuti in prima persona. Alla vigilia della 125^ stracittadina della Lanterna, Calciomercato.com ha chiesto a Fulvio Collovati cosa si aspetta dalla sfida tra rossoblù e blucerchiati in programma domani sera a Marassi: "Sarà il derby della paura. Una partita condizionata per entrambe dallo spettro della Serie B. E pertanto mi aspetto una gara brutta, con le squadre che punteranno prima di tutto a non perdere. Che io ricordi, mai nel recente passato Genoa e Samp sono arrivate allo scontro diretto con una classifica complessivamente così brutta. Sembra l'esatto opposto dei derby che ho avuto la fortuna di giocare io, quando le due squadre lottavano per i vertici della classifica. Posizioni che adesso varrebbero per la Champions League mentre oggi il rischio è quello di retrocedere. E chi perderà sabato sarà davvero nei guai. Se dovesse farlo il Genoa credo che non avrà più speranze; ma anche la Samp, che pure ha qualche punto in più, in caso di sconfitta subirebbe un colpo psicologico da cui sarebbe difficile risollevarsi".

Sono partite molto sentite dalla gente che ne parla per giorni e giorni, prima e dopo il fischio d'inizio.rispetto agli altri due, dove spesso la supremazia cittadina è il vero traguardo stagionale. A Milano si è invece spesso abituati a celebrare ben altri successi e quindi anche il derby, per quanto importante, passa a volte in secondo piano"."È una domanda che si fa spesso ma la verità è cheEntrambe sono messe maluccio"."Devo dire che tutti i miei amici genovesi me ne parlano un gran bene. Tralasciando un paio di prestazioni recenti, direi che, quel animo battagliero che tanto piace ai suoi tifosi. Da questo punto di vista è stato bravissimo a calarsi subito nella parte.E se non hai gente che fa gol diventa tutto molto più complicato"."È piuttosto evidente che ormai l'era dei presidenti tifosi, disposti a spendere di tasca propria per veder vincere le loro squadre, rappresentando un punto di riferimento per gli altri tifosi, è finita da un pezzo. Esiste ancora qualcuno ma sono davvero mosche bianche che spesso devono anche fare i conti con tifoserie insoddisfatte. MaPoi è chiaro che nello sport per guadagnare devi ottenere risultati importanti che tuttavia non significa necessariamente vincere. E questo per un tifoso è duro da digerire"."Con il Genoa non ho vinto nulla ma, dopo il Mondiale dell' 82,. Un'emozione che porterò sempre nel cuore. Portare il club più antico d'Italia al punto più alto della sua storia è stata una soddisfazione unica.. Per due anni Genoa e Samp furono protagoniste assolute in Italia e in Europa. Oggi, purtroppo, è tutta un'altra storia"."Io sono uno che non ha mai paura di sbilanciarsi, anzi lo faccio spesso. Ma a questo punto ho deciso di non farlo più, almeno per questo campionato. Stiamo infatti assistendo ad un torneo letteralmente pazzo ed imprevedibile, in cui non esistono certezze.Il vero peccato è tuttavia constatare come Genoa e Sampdoria, che avrebbero tutte le carte in regola per farlo, non hanno saputo approfittare di un campionato così anomalo per togliersi qualche bella soddisfazione".