Roma è un ambiente particolare, le due squadre della capitale sono quasi appaiate in classifica ma vivono stati d'animo diversi. Lo sa bene Fulvio Collovati, che racconta a Football News 24: “Io ho giocato a Roma e posso confermare che l’ambiente è particolare, i tifosi non hanno molta pazienza, quando invece dovrebbero. E’ stato cambiato l’allenatore, sono stati venduti diversi componenti importanti, bisogna concedere tempo. La Lazio è cambiata poco ed è allenata da chi conosce molto bene l’ambiente, credo che abbia meno problematiche rispetto ai giallorossi. Romane in Europa League? Lo scorso anno è stata vinta dal Chelsea, non vedo perché non possa vincerla un'italiana questa stagione, abbiamo squadre attrezzate che, secondo la mia opinione, possono lottare per portare a casa la coppa”.