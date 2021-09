L'ex difensore e campione del Mondo 1982 Fulvio Collovati ha parlato a Lady Radio, affrontando temi legati al campionato in corso:



"​Se la Fiorentina è questa può essere la sorpresa del campionato. Bonaventura? La sua qualità non la scopro certo io, ma credo che l'anno scorso non sia stato sfruttato nel modo giusto. Adesso è ritrovato, uno dei punti di forza della Fiorentina così come i serbi in attacco e difesa. Vlahovic? Ha segnato su rigore, ma impressiona il suo modo di giocare. In questo momento penso che sia il migliore in Italia, perché Ibrahimovic e Giroud sono in là con gli anni, e Lautaro Martinez è meno fisico e meno giovane di lui".