Fulvio Collovati, ex difensore della nazionale, parla a MilanNews.it del colpo Tonali, che il Milan ha strappato all'Inter: "Mi ha sorpreso che l'Inter non abbia affondato sul giocatore, ma forse ha puntato su giocatori di maggior esperienza. Il progetto Milan per un ragazzo di 20 anni è una scelta sensata. Per il progetto Milan è un grande colpo. I rossoneri con Tonali e il mercato fatto ad oggi nelle prime quattro ci arriva sicuro".