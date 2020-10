Nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello sport, Fulvio Collovati analizza il momento del Milan: "Ibrahimovic? Per lui non ci sono parole: fenomenale. Ma c’è un blocco di giocatori cresciuto in maniera esponenziale: Gigio Donnarumma, Franck Kessié, Hakan Çalhanoglu. La sua assenza peserà. “Siamo all’inizio, vedremo quando la stanchezza si farà sentire e quando aumenteranno gli infortuni. La mia impressione è che rispetto a squadre come Juventus, Inter e Napoli manchino alternative dello stesso livello dei titolari. Jens Petter Hauge, Diogo Dalot, Brahim Díaz: i tanti giovani di qualità sono ancora un punto di domanda”