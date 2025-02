Collovati: "Non mi spiego di come la Juve abbia preferito Vlahovic a Kean"

ANSA

è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sulla Fiorentina e sulla stagione che sta dispiutando Kean. Il campione del mondo è partito però dalla doppia sfida fra Inter e Fiorentina: Quello che è successo giovedì scorso è stato clamoroso. La vittoria della Fiorentina è stata grande, il risultato ha fatto rumore e scalpore. L’Inter ieri almeno per 70 minuti è stata padrona della partita. La Fiorentina l’ho vista giocare ancor più di rimessa rispetto a giovedì. Sommer non è stato quasi mai impegnato. L’Inter ha meritato. La Fiorentina doveva sfruttare meglio le ripartenze. Temo che la Fiorentina abbia pensato a difendersi più che altro. Naturalmente ci sono degli episodi che hanno lasciato tutti molto perplessi. Ieri in tribuna stampa ci siamo tutti stupiti: la palla era clamorosamente fuori. La cosa che mi stupisce è il non intervento del Var”.

“Non mi rendo conto di come la Juventus si sia liberata così di Kean preferendogli Vlahovic. Ieri, nel secondo tempo, ha fatto una rincorsa incredibile. Difende il pallone, fa salire la squadra, la prende di testa: è un acquisto azzeccato da parte della Fiorentina”.