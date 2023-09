Fulvio Collovati, storico difensore di Inter e Milan, ha parlato a CalcioTotale della situazione di Paul Pogba fra doping e fatti extra-campo.



SUPERFICIALITA' - "Sul caso Pogba ho profondo rispetto su cosa sta succedendo a questo giocatore anche se sul caso del doping c'è superficialità anche da parte sua".



ANSIA DA PRESTAZIONE - "Io ho l'impressione che con questo giocatore che non gioca da tre anni o lo fa a fase alterne, bisognava intervenire subito e ho il vago sospetto che abbia l'ansia da prestazione per voler guarire a tutti i costi e non riesce a guarire perché appena fa 20 minuti si infortuna, ma i cosiddetti mentali coach avrebbero dovuto accorgersene prima".