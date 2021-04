Fulvio Collovati, intervenuto sul canale Twicht del Milan, parla di alcuni difensori rossoneri: ​“Romagnoli ha esordito giovanissimo nella Roma, poi lo ha valorizzato Mihajilovic alla Sampdoria e poi è andato al Milan. Si prospettava una grande carriera, ma non ha avuto grandi miglioramenti. Aveva un bel piede, forte di testa… ma non è migliorato. Puoi arrivare in una grande squadra come il Milan ma poi devi lavorare tanto sui tuoi difetti. Per quanto riguardo Tomori ritengo che sia un giovane validissimo ma ancora troppo inesperto. Raspadori si è liberato di lui con troppa facilità, ma è un fatto d’esperienza. È veloce, rapido, ma deve capire che in area di rigore non può far girare il giocatore”.