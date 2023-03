Le bellezze di un viaggio. In tv per Pechino Express non sono legate soltanto a quelle dei paesaggi visitati, ma anche dei concorrenti del programma che, con le loro prove, danno vita a un gioco seguitissimo da anni e che da ieri sta rianimando su Sky i tanti seguaci.



Quest'anno tanti i legami nel cast con il mondo del pallone con Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardo a formare una coppia, Martina Colombari, moglie dell'ex difensore del Milan billy Costacura in coppia con il figlio Achille, ma anche la storia ex di Dusan Vlahovic ed ex-volto della Serie B, Carolina Stramare.



Le bellezze in viaggio però non si fermano qui con Federica Pellegrini, in coppia con il neo-marito Matteo Giunta, la discutissima Alessandra Demichelis, avvocato piemontese, e Barbara Prezia, modella che fa coppia con la Stramare. Il viaggio lungo la Via delle Indie è partito ieri, ecco alcuni scatti delle bellezze del programma