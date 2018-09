Il portiere del club colombiano Rionegro Eagles, l'uruguaiano Lucero Alvarez, è stato squalificato per otto giornate e multato di 10.300 dollari a causa di commenti razzisti, come ha reso noto la Divisione maggiore del calcio colombiano (Dimayor). Secondo la Dimayor, la sanzione è stata imposta per "l'uso di un linguaggio offensivo, discriminatorio e razzista contro un membro della squadra avversaria", inoltre il rapporto dell'arbitro sullo scontro di lunedì tra Rionegro Águilas e Once Caldas è stato esaminato dalla Lega locale e sono stati trovati argomenti per determinare la sanzione.



L'allenatore dell'Once Caldas, Hubert Bodhert, ha dichiarato che l'uruguaiano ha insultato Johan Carbonero perché era nero. "Siamo neri con molto onore. Non è possibile che venga un giocatore come lui a maltrattare un giocatore di 20 anni di età. L'unica cosa che è stata chiesta al giocatore è il rispetto. Niente altro. L'arbitro era presente", ha detto il tecnico.



Da parte sua, Alvarez ha pubblicato un video spiegando cosa fosse successo, negando di aver detto una parola sul colore della pelle del giocatore avversario. "Ci tengo a precisare che stavamo andando tranquillamente negli spogliatoi, quando è arrivato l'allenatore dell'Once Caldas ad insultarmi, parlando di xenofobia", ha detto Alvarez, che è stato espulso dall'incontro nel finale di gara, e ha aggiunto che l'arbitro lo ha espulso correttamente ma ha assicurato di non aver mai detto "nessuna parola di razzismo".



La Dimayor ha anche sanzionato il tecnico Bodhert con due giornate di squalifica e una multa di 170 dollari.