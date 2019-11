Ansia in Colombia per le condizioni di James Rodriguez, fermatosi ieri in allenamento. La Federcalcio colombiana ha diramato un comunicato in cui si evince che il giocatore del Real Madrid, accostato al Napoli nella scorsa finestra di mercato, si è procurato un problema al ginocchio. Questo il report ufficiale: “La nazionale colombiana riferisce che durante l'allenamento di giovedì, in un contrasto accidentale, James Rodriguez si è lamentato di un problema al ginocchio sinistro. Il giocatore è stato controllato dallo staff medico e la prima diagnosi resta riservata. Per ora e per precauzione, è stato escluso dalla sfida contro il Perù. Nelle prossime ore verrà condotto uno studio di imaging dettagliato per confermare la diagnosi definitiva, che verrà condivisa con il club”. Secondo l’emittente colombiana Caracol Radio, c’è il timore che possa trattarsi della rottura del legamento crociato del ginocchio. L’apprensione resta, le prossime ore saranno decisive per capire l'entità dell'infortunio.