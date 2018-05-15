Ecco i 35 giocatori pre-convocati dalla Colombia per il Mondiale: 

1. ABEL AGUILAR – DEPORTIVO CALI (COL) 
2. IVÁN ARBOLEDA – BANFIELD (ARG)
3. SANTIAGO ARIAS – PSV EINDHOVEN (HOL)
4. CARLOS BACCA – VILLARREAL – (ESP)
5. WÍLMAR BARRIOS – BOCA JRS. (ARG)
6. MIGUEL BORJA – PALMEIRAS (BRA)
7. EDWIN CARDONA – BOCA JRS. (ARG) 
8. YIMMI CHARÁ – JUNIOR (COL)
9. JOSÉ FERNANDO CUADRADO – ONCE CALDAS (COL)  
10. JUAN GUILLERMO CUADRADO JUVENTUS (ITA)
11. GUSTAVO CUELLAR – FLAMENGO (BRA)
12. FARID DÍAZ – OLIMPIA (PAR) 
13. BERNARDO ESPINOSA – GIRONA (ESP)
14. FRANK FABRA – BOCA JRS. (ARG)
15. RADAMEL FALCAO GARCÍA – AS MONACO (FRA) 
16. TEÓFILO GUTIÉRREZ – JUNIOR (COL)
17. JOSÉ HERIBERTO IZQUIERDO – BRIGHTON (ING)
18. JEFFERSON LERMA – LEVANTE (ESP)
19. STEFAN MEDINA – MONTERREY (MEX)
20. YERRY MINA – BARCELONA (ESP)
21. JOHAN MOJICA – GIRONA (ESP)
22. GIOVANNI MORENO – SHANGHÁI SHENHUA (CHI)
23. LUIS FERNANDO MURIEL – SEVILLA (ESP)
24. ÓSCAR MURILLO – PACHUCA (MEX)
25. DAVID OSPINA – ARSENAL (ING)
26. SEBASTIÁN PÉREZ – BOCA JRS. (ARG)
27. JUAN FERNANDO QUINTERO – RIVER PLATE (ARG)
28. JAMES RODRÍGUEZ – BAYERN MÚNICH (ALE)
29. CARLOS SÁNCHEZ – ESPANYOL (ESP)
30. DÁVINSON SÁNCHEZ – TOTTENHAM (ING)
31. WILLIAM TESILLO – LEÓN (MEX)
32. MATEUS URIBE – AMÉRICA (MEX)
33. CAMILO VARGAS – DEPORTIVO CALI (COL)
34. CRISTIAN ZAPATA – AC MILAN (ITA)
35. DUVÁN ZAPATA – SAMPDORIA (ITA) 