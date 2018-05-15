Colombia: Bacca, Cuadrado e i due Zapata nei 35 pre-convocati
1. ABEL AGUILAR – DEPORTIVO CALI (COL)
2. IVÁN ARBOLEDA – BANFIELD (ARG)
3. SANTIAGO ARIAS – PSV EINDHOVEN (HOL)
4. CARLOS BACCA – VILLARREAL – (ESP)
5. WÍLMAR BARRIOS – BOCA JRS. (ARG)
6. MIGUEL BORJA – PALMEIRAS (BRA)
7. EDWIN CARDONA – BOCA JRS. (ARG)
8. YIMMI CHARÁ – JUNIOR (COL)
9. JOSÉ FERNANDO CUADRADO – ONCE CALDAS (COL)
10. JUAN GUILLERMO CUADRADO JUVENTUS (ITA)
11. GUSTAVO CUELLAR – FLAMENGO (BRA)
12. FARID DÍAZ – OLIMPIA (PAR)
13. BERNARDO ESPINOSA – GIRONA (ESP)
14. FRANK FABRA – BOCA JRS. (ARG)
15. RADAMEL FALCAO GARCÍA – AS MONACO (FRA)
16. TEÓFILO GUTIÉRREZ – JUNIOR (COL)
17. JOSÉ HERIBERTO IZQUIERDO – BRIGHTON (ING)
18. JEFFERSON LERMA – LEVANTE (ESP)
19. STEFAN MEDINA – MONTERREY (MEX)
20. YERRY MINA – BARCELONA (ESP)
21. JOHAN MOJICA – GIRONA (ESP)
22. GIOVANNI MORENO – SHANGHÁI SHENHUA (CHI)
23. LUIS FERNANDO MURIEL – SEVILLA (ESP)
24. ÓSCAR MURILLO – PACHUCA (MEX)
25. DAVID OSPINA – ARSENAL (ING)
26. SEBASTIÁN PÉREZ – BOCA JRS. (ARG)
27. JUAN FERNANDO QUINTERO – RIVER PLATE (ARG)
28. JAMES RODRÍGUEZ – BAYERN MÚNICH (ALE)
29. CARLOS SÁNCHEZ – ESPANYOL (ESP)
30. DÁVINSON SÁNCHEZ – TOTTENHAM (ING)
31. WILLIAM TESILLO – LEÓN (MEX)
32. MATEUS URIBE – AMÉRICA (MEX)
33. CAMILO VARGAS – DEPORTIVO CALI (COL)
34. CRISTIAN ZAPATA – AC MILAN (ITA)
35. DUVÁN ZAPATA – SAMPDORIA (ITA)
Elisabetta non vede l'ora di cucirsi un altro scudetto sul petto FOTO
Questa sera la Juventus potrebbe festeggiare il suo settimo scudetto di fila, il 34esimo in totale, un successo che farebbe felici milioni di tifosi bianconeri. Fra di loro anche la modella e giornalista sportiva Elisabetta Galimi. La Galimi,...