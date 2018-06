Un sueño llamado #Russia. Salmos 37:5

Encomienda a Dios tu camino,

Y confía en él; y él hará Nuestro camino y nuestra confianza está en tus manos señor JESÚS orgulloso de vestir estos colores #Mundial #WorldCup #Rusia2018 pic.twitter.com/7RckCoLjba — Juan Cuadrado (@Cuadrado) 16 giugno 2018

L'esterno d'attacco della Juventus non vede l'ora di scendere in campo con la sua Colombia ai Mondiali di Russia, in attesa dell'esordio nella competizione il prossimo 19 giugno contro il Giappone alle ore 14. "", lo ha definito Cuadrado tramite il proprio account Twitter ufficiale, citando poi un pezzo dal Salmo 37:5, a dimostrazione della sua estrema religiosità. Qui il messaggio di Cuadrado sui social: