Colombia-Giappone (calcio d'inizio alle ore 14) è la prima partita del gruppo H al Mondiale in Russia prima di Polonia-Senegal alle ore 17. I Cafeteros allenati dall'argentino Pekerman possono contare su un reparto offensivo di tutto rispetto, con Falcao centravanti. James Rodriguez non è al meglio e parte dalla panchina, dove si accomodano pure Muriel e i milanisti Bacca e Zapata. Dall'altra parte gioca l'interista Nagatomo, mentre Kagawa viene preferito all'ex rossonero Honda. Finora il Giappone non ha mai vinto contro squadre sudamericane ai Mondiali: un pareggio e tre sconfitte. Si gioca a Saransk, arbitra lo sloveno Skomina.