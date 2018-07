Colombia-Inghilterra 4-5 d.c.r.





COLOMBIA



Ospina 6: Pochi tiri inglesi verso la sua porta, attento sui calci piazzati non può nulla sul rigore di Kane mentre è perfetto nel volare su quello di Henderson. Non basta, ma non è colpa sua.



Arias 6: Dal suo lato si passa a fatica, ma spinge troppo poco soprattutto dopo l’1-0.



Davinson 6: Regge l’urto di Kane, sgomita e tiene in linea una difesa che sbanda poco.



Mina 6,5: Irruento, spesso fuori posizione, rischia sempre l’entrata anche quando potrebbe temporeggiare. Ha però il merito di regalare i supplementari e poi i rigori ai suoi con il gol di testa allo scadere che gela l’Inghilterra.



Mojica 5,5: Si accende nel finale, troppo poco per raggiungere i quarti.



Barrios 5,5: Guadagna subito un giallo per una mezza testata su una barriera difensiva. Poteva essere da rosso. Graziato.



Sanchez 4,5: Regala il rigore all’Inghilterra aggrappandosi a Kane per oltre 5 secondi su un calcio d’angolo e sotto gli occhi dell’arbitro che lo aveva da poco redarguito. (34′ Uribe 5,5: Un suo squillo regala alla Colombia il corner da cui arriva il gol del pari, ma sbaglia il rigore che poteva essere decisivo per mandare i suoi ai quarti).



Lerma 5: La mossa a sorpresa per sostituire l’infortunato James Rodriguez produce grande compattezza difensiva ma zero spinta offensiva. A conti fatti non ha pagato (16′ st Bacca 5: Entra e dà profondità alla squadra. Da due sue giocate nascono le uniche palle gol della Colombia, ma rovina tutto calciando malissimo il rigore che condanna i suoi all’eliminazione).



Cuadrado 5: Senza Rodriguez doveva essere lui uno dei fari della Colombia, ma l’esterno della Juve non solo non brilla mai, ma si divora anche la più limpida delle occasioni per pareggiare.



Quintero 4,5: Mai in partita, mai pericoloso, mai realmente utile alla causa, neanche da calcio piazzato (88’ Muriel 6: Entra per dare l’ultimo assalto, si sacrifica anche in fase di non possesso e aiuta fino allo scadere in un ruolo non suo).



Falcao 5,5: Lasciato troppo solo sgomita e lotta da capitano vero, ma non ha mai una palla giocabile per fare male a Pickford.



CT: Pekerman 5,5: La scelta di non sostituire James Rodriguez con un giocatore offensivo paga fino all’errore di Sanchez. A conti fatti però la Colombia non ci prova mai, il gol di Mina regala solo un’illusione e l’eliminazione, seppur ai rigori, è la giusta conseguenza di una partita non giocata da Colombia.



Emanuele Tramacere



INGHILTERRA



Pickford 7: salva miracolosamente su Uribe al 92’ volando all’incrocio, incolpevole sul gol del pareggio di Mina. Decisivo nel respingere a mano aperta il rigore di Bacca che regala a Dier il match point.



Walker 6,5: continuo in marcatura, rischia di combinare la frittata a pochi minuti dalla fine dei regolamentari, regalando il pallone a Bacca lanciato in contropiede. Esce stremato (dal 113’ Rashford 6,5: entra a pochi minuti dalla fine, ma è preciso nel trasformare il secondo rigore della serie inglese).



Stones 6,5: guida reparto difensivo con autorità, regge bene al forcing dei colombiani.



Maguire 5,5: solido come il compagno di reparto, ma si fa sovrastare da Mina in occasione del pareggio dei sudamericani.



Trippier 6,5: muro su Mojica, copre e macina chilometri sulla destra. Non riesce ad opporsi al colpo di testa di Mina, ma si riscatta dal dischetto, trasformando con precisione nella serie decisiva.



Lingard 5,5: Scolastico, mai una giocata imprevdeibile. Impreciso anche in fase di conclusione.



Henderson 6: rifinitore e frangiflutti, manda in porta Vardy e Rose nei supplementari. Rischia di compromettere tutto facendosi ipnotizzar da Ospina dagli 11 metri, ma Dier e Pickford lo salvano.



Alli 6: partita oscura, più a interdire che a rifinire. Prezioso, esce stremato a 10 minuti dalla fine (dall’80’ Dier 7: entra per chiudere ancor di più gli spazi nell’assedio dei Cafeteros, veste i panni dell’eroe nel trasformare il rigore decisivo che porta l’Inghilterra ai quarti di finale).



Young 6: meno intraprendente del dirimpettaio Trippier, non si risparmia ma non trova guizzi (dal 101’ Rose 6: va vicinissimo al 2-1 nei supplementari con un insidioso diagonale mancino)



Sterling 5 : si scambia spesso di posizione con Lingard, non riuscendo però a pungere. Fondamentale però per velocità e capacità di attaccare gli spazi (dall’88’ Vardy 6: tanto movimento nei supplementari, non colpisce ma tiene in apprensione la difesa colombiana.)



Kane 7,5: si procura e trasforma il rigore decisivo. Sesto gol al Mondiale per lui, eguaglia Lineker nell’86. Prezioso anche nel far respirare la squadra conquistando continui importantissimi calci di punizione nonostante la stanchezza. Perfetto anche nella lotteria finale: trascinatore.



CT Southgate 6,5: regge il colpo del pareggio allo scadere della Colombia, trasmettendo tranquillità ai suoi. Cambi giusti: Dier si rivela decisivo, Vardy aiuta uno stanco Kane, Rose entra bene nel supplementare e Rashford è freddo dal dischetto. La sua Inghilterra è solida e cinica.



Andrea Sereni