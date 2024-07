Colombia-Panama: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sorpresa contro sorpresa: la, prima nel gruppo D davanti al Brasile, sfidache ha estromesso i padroni di casa degli Stati Uniti dalla Copa America già nella fase a gironi. I quarti di finale di Copa America proseguono con i Cafeteros che hanno una grande occasione per raggiungere le semifinali, trascinati da un James Rodriguez in grande spolvero.: Colombia-Panama: domenica 7 luglio 2024: 00:00 (ora italiana): Sportitalia, Mola: Sportitalia, Mola- La sfida tra Colombia e Panama è in programma nella notte italiana di domenica 7 luglio: fischio d'inizio alle ore 00.00 italiane. Come tutta la Copa America, verrà trasmessa in diretta TV, gratis e in chiaro, su Sportitalia, al canale numero 60. In alternativa, Colombia-Panama verrà trasmessa su Mola TV.

: Vargas; Machado, Cuesta, Sanchez, Munoz; Arias, Lerma, Roos; Diaz, Cordoba, James Rodriguez. Ct: Lorenzo.: Mosquera; Murillo, Farina, Córdoba, Miller, Davis; Blackman, Martínez, Góndola, Bárcenas; Guerrero. Ct: Christiansen