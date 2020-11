Des McAleenan, preparatore dei portieri della Colombia, è risultato positivo al Covid-19. Il CT della Nazionale lo ha così sostituito con Ricardo Lopez.



Tra i portieri della Colombia c'è David Ospina, estremo difensore del Napoli. Ma non ci dovrebbe essere alcun problema in quanto McAleenan non si è unito al gruppo squadra, restando quindi isolato dove si trovava al momento della scoperta della positività. Scongiurato, dunque, il rischio quarantena per il portiere del Napoli.