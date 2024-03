Colombia, problemi per Mina: torna a Cagliari, al suo posto Cabal del Verona

La Colombia ha comunicato che il difensore del Cagliari Yerry Mina non farà parte della rosa di giocatori a disposizione per le amichevoli contro la Spagna e la Romania che si disputeranno nel corso della sosta Nazionali. L'ex Fiorentina non ci sarà dunque nemmeno in campionato contro il Monza, cercherà di recuperare con il campionato fermo. Di seguito la nota della selezione sudamericana:



"Lo staff tecnico della Nazionale Seniores della Colombia annuncia che il calciatore Yerry Mina del Cagliari (ITA) non potrà essere convocato per le partite contro Spagna e Romania, a causa di un disagio fisico che gli impedisce di essere al massimo della condizione. Di conseguenza, il Dipartimento Sportivo della Federcalcio Colombiana – FCF e lo staff tecnico convocano il difensore centrale Juan David Cabal Murillo dall'Hellas Verona (ITA). L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano una pronta guarigione a Yerry Mina, sperando che nella prossima occasione possa tornare a far parte della Nazionale colombiana".