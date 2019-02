Carlos Queiroz è stato nominato nuovo ct della Colombia. Il tecnico portoghese ha dichiarato dopo l'annuncio ufficiale della Federazione: "Per me è un onore, c'è grande felicità per la fiducia che è stata riposta nel mio lavoro. Sono qui con molta umiltà, cercherò di fare del mio meglio per valorizzare il patrimonio della Colombia, una Nazionale prestigiosa. Parlerò con i giocatori, posso promettere che cercheremo di vincere ogni partita. La priorità è la selezione senior, ma terremo conto anche del settore giovanile. Penseremo al presente ma anche al futuro: per questo dobbiamo lavorare tutti insieme in armonia".