Colombo a CM: 'Spero che Maldini mi porti tanti assist, tornare al Milan sarebbe un sogno'

Federico Albrizio, inviato

L'attaccante Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan al Monza, ha parlato a Calciomercato.com a margine dell'evento "Chi segna vince" a Milano:



"Sto lavorando molto duramente, un periodo di transizione capita a tutti e l'ho vissuto e lo sto vivendo bene. Sto immagazzinando qualcosa che voglio far esplodere il prima possibile. Palladino? Mi piace tantissimo, oltre ad aver vissuto il mio ruolo è un allenatore giovane e capace, mi aiuta molto, parliamo e mi dice come ha visto situazioni e movimenti, mettendosi nei miei panni".



MALDINI - "Al Monza porta qualità, giocate, poi per me spero anche tanti assist e tante occasioni in più".



MILAN - "E' un sogno nel cassetto. Ci ho passato tutta la mia vita, sarebbe il coronamento di qualcosa che porto avanti da tantissimi anni".