Il talento si riconosce. Istinto e qualità, basta un attimo. Lorenzo Colombo con la maglia azzurra dell'Under 17 si è messo in mostra all'Europeo di categoria come pochi altri: attaccante centrale ma anche punta all'occorrenza, classe 2002, fisico già strutturato e una capacità di vedere la porta fuori dal comune. Colombo gioca per la squadra ma segna, qualità cui aggiungere un istinto da centravanti vero. L'ispirazione? Edinson Cavani, per movimenti e colpi, sognando una carriera simile.



I suoi numeri parlano chiaro: tre gol segnati nell'Europeo stesso, di cui due in finale soltanto da subentrante nel secondo tempo contro l'Olanda. Freddezza prima di tutto, la tecnica che non può mancare. Perché il minutaggio lo obbligava a non fallire nessuna occasione: 125 minuti giocati in totale, tre reti all'attivo, uno score importante.



Il Milan coccola Colombo, già in Under 17 da sotto età un anno fa, una delle pepite d'oro del settore giovanile rossonero. Il suo idolo da sempre è Cristiano Ronaldo, un mix importante di personalità e umiltà a livello caratteriale che aprono a un percorso da giocatore vero. Colombo è sulla strada giusta, azzurra come rossonera.