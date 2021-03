Uno ha trovato il primo gol inl'altro, invece, il terzo nelle ultime 4 partite. Lorenzoha messo la ciliegina sulla torta nella vittoria dellasulla, Rigobertoha deciso la sfida tra le due regine della scorsa Serie C,, e insieme hanno fatto sorridere Milan e Inter. Sì, perché i cartellini sono dei due club meneghini.- In prestito dal, dove ha brillato in estate, trovando anche il suo primo gol tra i pro', nei preliminari dicontro il Bodo/Glimt, Lorenzo Colombo è stato voluto con forza dall'ex rossonero Ariedo: con la 7 sulle spalle, ha segnato con un bellissimo diagonale a incrociare mancino, esultando con tanta forza, quella che lo ha contraddistinto nel suo percorso nelle giovanili. In prestito secco, Colombo, classe 2002, tornerà al Milan per poi andare di nuovo in prestito per un nuovo step: o club di prima fascia in B o esperienza in A. Col Milan che crede tanto nel giovane centravanti.- Più grande l'honduregno, classe '98, dopo un avvio non semplice ha svoltato con. Prima la doppietta contro la, poi il gol da opportunista contro ildell'ex Inter. Il ds dei calabresi, Taibi, si è espresso in settimana. "L'Inter punta su di lui, sarà difficile trattenerlo". In prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri,è già nel mirino di diversi club di Serie A.