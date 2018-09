. Il closing che porterà l'ex presidente delad avere il club brianzolo avverrà tra il 27 e il 28 settembre, la conferma di tutto arriverà dal presidente del: "Svolta storica per il capoluogo brianzolo... e per tutta la Serie C! - spiega a Gianlucadimarzio.com - Paragonabile all’effetto che ha avuto l’arrivo di Cristiano Ronaldo sulla Serie A. Avere la fiducia di un gruppo imprenditoriale così importante e di un manager calcistico di prim’ordine quale Adriano Galliani è davvero gratificante. E lo è ancor di più che mantenere il 5 %! In quel caso rimani presidente giusto perché hai ancora una quota, i. Non posso che esserne onorato! Per il resto, a livello di organigramma, non credo ci saranno novità nella stagione in essere.mentre gli altri dipendenti credo proprio che resteranno tutti al loro posto data la competenza e la professionalità dimostrata e riconosciuta. Due vittorie su due? L’altro giorno, a Galliani scherzando ho detto… 'Adriano, hai visto? Credo proprio che a gennaio potrai risparmiare'… Lui comunque conosce già benissimo la squadra, ha seguito tutte e due le nostre partite su Sportube.Il 14 ottobre partita al Brianteo?Beh, sarà la prima in casa dopo il closing, contro la Triestina. Galliani sarà sicuramente presente, credo anche Berlusconi. Che dire, una bella emozione per tutti, no?. Questo tre ore dopo esserci conosciuti, per testimoniare il grande entusiasmo che hanno e la grande sintonia che si è creata fin da subito con Galliani. Condividiamo, d’altronde, la stessa malattia: il calcio... I tatuaggi di Cori sgraditi da Berlusconi? Io gliel’ho spiegato, eh! L’unico modo per far sì che li tollerino è segnare. Che dire, mi ha preso alla lettera (ride)...".